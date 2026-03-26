Vlada odobrila američkom ratnom brodu uplovljavanje u hrvatsku luku

U jeku rata na Bliskom istoku i prijetnji da bi zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca cijeli svijet mogao skliznuti u recesiju, Vlada Republike Hrvatske dopustila je uplovljavanje američkog nuklearnog ratnog broda na Jadran.
Naime, na zatvorenoj sjednici Vlade donesena je Odluka o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci. Pojedinosti o kojem brodu se radi, u koju luku stiže i koliko će se ondje zadržati zasad se drže u tajnosti, piše Telegram.
Najveća flota na svijetu
Američka mornarica upravlja najvećom svjetskom flotom na nuklearni pogon, koja ima više od 80 aktivnih plovila, uključujući nosače zrakoplova klase Nimitz i Gerald R. Ford, jurišne podmornice klase Virginia i Los Angeles te podmornice s balističkim raketama klase Ohio.
U listopadu 2025. najveći i najmoderniji nosač zrakoplova na nuklearni pogon USS Gerald F. Ford posjetio je Split u sklopu redovitih NATO aktivnosti. Bio je to drugi posjet nosača Splitu.
Prije četiri godine američki nosač zrakoplova USS Harry S. Truman bio je na čelu borbene skupine na vojnoj vježbi u Jadranskom moru.
🇺🇸USS Gerald R. Ford fire sparks concern— News.Az (@news_az) March 24, 2026
The USS Gerald R. Ford docked in Crete after a fire onboard required treatment for over 200 sailors. Despite a $13.2 billion price tag and entering service in 2017, the aircraft carrier continues to face issues with key systems, including… pic.twitter.com/YPNHZLRkR9
Na meti iranskih projektila
Brodovi američke flote, koji su raspoređeni u regiji, već su bili meta napada iz Irana. USS Gerald R. Ford raspoređen je na Bliski istok u veljači usred napetosti oko iranskog nuklearnog i raketnog programa. Trenutačno je u zaljevu na obali grčkog otoka Krete radi popravka nakon povratka s raspoređivanja u Crvenom moru. Početkom ožujka na brodu je u praonici rublja izbio požar koji nije bio povezan s vojnom akcijom.
U srijedu su Iranci objavili da su pogodili nosač aviona USS Abraham Lincoln te da je on nakon toga promijenio smjer, no SAD je takve navode zanijekao.
