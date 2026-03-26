na zatvorenom dijelu sjednice

Vlada odobrila američkom ratnom brodu uplovljavanje u hrvatsku luku

26. ožu. 2026. 19:18
USS George Bush
U jeku rata na Bliskom istoku i prijetnji da bi zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca cijeli svijet mogao skliznuti u recesiju, Vlada Republike Hrvatske dopustila je uplovljavanje američkog nuklearnog ratnog broda na Jadran.

Naime, na zatvorenoj sjednici Vlade donesena je Odluka o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci. Pojedinosti o kojem brodu se radi, u koju luku stiže i koliko će se ondje zadržati zasad se drže u tajnosti, piše Telegram.

Najveća flota na svijetu

Američka mornarica upravlja najvećom svjetskom flotom na nuklearni pogon, koja ima više od 80 aktivnih plovila, uključujući nosače zrakoplova klase Nimitz i Gerald R. Ford, jurišne podmornice klase Virginia i Los Angeles te podmornice s balističkim raketama klase Ohio.

U listopadu 2025. najveći i najmoderniji nosač zrakoplova na nuklearni pogon USS Gerald F. Ford posjetio je Split u sklopu redovitih NATO aktivnosti. Bio je to drugi posjet nosača Splitu.

Prije četiri godine američki nosač zrakoplova USS Harry S. Truman bio je na čelu borbene skupine na vojnoj vježbi u Jadranskom moru.

Na meti iranskih projektila

Brodovi američke flote, koji su raspoređeni u regiji, već su bili meta napada iz Irana. USS Gerald R. Ford raspoređen je na Bliski istok u veljači usred napetosti oko iranskog nuklearnog i raketnog programa. Trenutačno je u zaljevu na obali grčkog otoka Krete radi popravka nakon povratka s raspoređivanja u Crvenom moru. Početkom ožujka na brodu je u praonici rublja izbio požar koji nije bio povezan s vojnom akcijom.

U srijedu su Iranci objavili da su pogodili nosač aviona USS Abraham Lincoln te da je on nakon toga promijenio smjer, no SAD je takve navode zanijekao.

