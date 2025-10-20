Oglas

USS Gerald Ford

U splitsku luku uplovit će najveći ratni brod ikada izgrađen

Hina
20. lis. 2025. 11:52
Pogled na USS Gerald R. Ford sa kvarta Trstenik.Ponos americke mornarice, najmoderniji nosac zrakoplova na nuklearni pogon "USS Gerald R. Ford" uplovio je jutros u Split. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Nosač zrakoplova američke mornarice USS Gerald R. Ford (CVN 78), stići će u utorak u Split u planirani posjet luci​, doznaje se iz veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država.

​Drugi je to posjet tog nosača zrakoplova Splitu i Hrvatskoj, nakon prethodnog zaustavljanja 2023. godine. Ovaj posjet je planiran u sklopu njegovog tekućeg raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a radi podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih pomorskih snaga Europa-Afrika​, te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Europi.

"Rutinski posjeti lukama poput ovoga jačaju obrambena partnerstva i odražavaju bliski odnos između Sjedinjenih Država i Hrvatske, cijenjene saveznice u NATO-u​, ističu u veleposlanstvu.

​USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je ratni brod ikad sagrađen. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Gradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 zrakoplova. ​Uz zrakoplovno osoblje posadu​ čini 4500 članova posade.

Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.

The US aircraft carrier USS Gerald R Ford is on its way into the Oslofjord, Oslo, Norway, on September 17, 2025. The ship is the world's largest warship and will be located in the inner Oslofjord.
Lise Ĺserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Kao prvi brod u klasi za sljedeću generaciju nosača zrakoplova donosi mnogo tehnologija za postizanje veće ubojitosti, sposobnosti preživljavanja i zajedničke interoperabilnosti, uz smanjenje operativnih troškova i troškova održavanja. Brod "USS Gerald R. Ford", oznake CVN 78, prvi je novi nosač dizajniran u više od 40 godina, a osmišljen je da ima fleksibilnost za rad s budućim generacijama zrakoplova. Ime je dobio po 38. predsjedniku Sjedinjenih Država Geraldu Fordu

Teme
Američka Šesta flota Nosač zrakoplova Split USS Gerald Ford ratni brod

