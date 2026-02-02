Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je bivši hrvatski rukometaš Drago Vuković, koji je komentirao doček reprezentacije nakon osvajanja bronce na Europskom rukometnom prvenstvu.

Upitan konkretno o tome koliko je glazba bitna u sportu, bivši hrvatski rukometni reprezentativac Drago Vuković je odgovorio kako su se oni kao igrači uvijek dogovarali koji će repertoar puštati, ali i da ima onih, naravno, koji vole svoj mir:

"Svaki igrač se priprema drugačije za utakmicu. Ja znam za igrača koji igra igrice na mobitelu sekundu prije nego što će izaći na zagrijavanje. Svatko ima svoje rituale i ja sam bio voljan, meni je bio gušt, imati dobru muziku koja te diže, koja te pripremi za utakmicu. Neka svatko odredi za sebe kako će."

