Vlada RH će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića danas u 18 sati organizirati doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže.
Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
14:01
prije 0 min.
Slavni rukometaš: Zanima me samo da mojoj djeci u budućnosti bude bolje
Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je bivši hrvatski rukometaš Drago Vuković, koji je komentirao doček reprezentacije nakon osvajanja bronce na Europskom rukometnom prvenstvu.
Upitan konkretno o tome koliko je glazba bitna u sportu, bivši hrvatski rukometni reprezentativac Drago Vuković je odgovorio kako su se oni kao igrači uvijek dogovarali koji će repertoar puštati, ali i da ima onih, naravno, koji vole svoj mir:
"Svaki igrač se priprema drugačije za utakmicu. Ja znam za igrača koji igra igrice na mobitelu sekundu prije nego što će izaći na zagrijavanje. Svatko ima svoje rituale i ja sam bio voljan, meni je bio gušt, imati dobru muziku koja te diže, koja te pripremi za utakmicu. Neka svatko odredi za sebe kako će."
13:25
prije 36 min.
Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: "E, Andrej taj film nećeš gledati"
"Ne postoji niti jedan savez koji nije pod kapom HDZ-a. Savez popušta u dogovoru sa HDZ-om i zapravo rade jedan dernek koji nije namijenjen hrvatskom sportu ni rukometašu nego je čista politizacije i zapravo doček za pjevača", rekao je Hajdaš Dončić.
"Plenković je mali državnik koji ne razumije Hrvatsku i da se nacije sastoji od više identiteta i da nismo svi isti, ali nešto smo do sada imali, a sad to više nemamo. Imali smo ono što se tiče sporta, da ne važno tko je u društvu, da voli hrvatsku reprezentaciju. Danas nakon ovog, čiste politizacije, malog Plenkovića, malog državnika mi to više nemamo", rekao je Hajdaš Dončić.
13:16
prije 45 min.
Jandroković se obrušio na Tomaševića: Glumi neko janješce, a zapravo je rigidni ljevičar
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao je izjavu za medije iz Dubrovnika o dočeku rukometaša.
"Igrači su zaželjeli određene pjesme i nije bilo nikakvog razloga da se to ne dogodi. Thompson je prije dva dana dobio nagradu "Cesarica" i pjevao je u Laubi i sada arbitrarno grad Zagreb njemu zabranjuje nastup koji traži hrvatska rukometna reprezentacija. To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je ustvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu."
13:14
prije 46 min.
Profesor prava o dočeku na Trgu
Pravni stručnjak i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić, komentirao je doček rukometaša u Zagrebu koji je danas za 18 sati organizirala hrvatska Vlada, nakon što je prethodno Grad Zagreb najavio da dočeka neće biti.
"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači", reagirao je Vedran Đulabić.
13:13
prije 47 min.
N1 specijal od 16:30: Doček rukometaša - sport ili politika?
Nakon osvajanja brončane medalje hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu, večeras u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića održava se doček rukometaša.
12:47
prije 1h
SDP sazvao izvanrednu press konferenciju
Predsjednik SDP-a, piše u najavi, obratit će se javnosti nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a, a povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske.
12:46
prije 1h
Plenković rukometašima: "Red je da se mi odužimo vama. Veselim se dočeku"
12:15
prije 1h
Marković: HRS nije prepoznao da je ovo medalja za sve, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača
Upitana podržava li odluku Tomislava Tomaševića, Marković je odgovorila: "Podržavam ovlasti gradonačelnika kojeg su izabrali legalno građani, podržavam Ustav Republike Hrvatske, članak 4. gdje piše pravo na lokalnu samoupravu, i podržavam zakone Republike Hrvatske." Povukla je paralelu sa situacijom u Supetru i uklanjanjem murala s HOS-ovim obilježjima s javnih površina, rekavši kako istu situaciju imamo sada u Zagrebu.
12:14
prije 1h
Prijetnje bombama: "Tomašević neće dočekati jutro"
Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.
12:13
prije 1h
Dojava o bombi u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. Tomašević ostaje u zgradi
Kako doznajemo, u Gradu Zagrebu zbog dojave o bombi evakuirano je Gradsko poglavarstvo, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje u zgradi.
