nakon novog napada u ukrajini

Vlada RH: Rusija iznova pokazuje da ne želi mir ni kraj agresije

author
Hina
|
19. stu. 2025. 16:30
Ternopil
YURIY DYACHYSHYN / AFP

Rusija je ponovno pokazala da ne želi kraj agresije i zato moramo i dalje održavati sankcije toj zemlji i podržati Ukrajinu, poručila je Vlada RH nakon novog raketnog napada u srijedu u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi.

„Ključno je nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć Ukrajini i održavati snažne sankcije Rusiji, koja iznova pokazuje da ne želi mir ni kraj agresije“, napisala je Vlada na X-u.

Oko 80 osoba ranjeno je u ruskom napadu dronom i raketama na zapadnoukrajinski grad Ternopil, a pogođena je i energetska i prometna infrastruktura.

„Izražavamo iskrenu sućut obiteljima žrtava te solidarnost s ukrajinskim narodom i vodstvom“, stoji u objavi.

Rusija je tijekom noći lansirala više od 470 dronova i 48 projektila, rekli su dužnosnici.

