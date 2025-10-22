Komunalci u ova dva grada predlažu rast cijena odvoza otpada

Ove je godine stupila na snagu Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, kojom su korisnici usluge čiji se komunalni otpad odlaže na odlagališta opterećeni visokim dodatnim troškovima, a ta naknada nije prihod tvrtke Flora VTC, nego ju ona naplaćuje za račun Fonda za zaštitu okoliša.