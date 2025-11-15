Vozačica ZET-a napadnuta tijekom vožnje u Sesvetama

Muškarac je uhićen nakon što je prijetio 24-godišnjoj vozačici autobusa u Planinskoj ulici
U kasnim večernjim satima u petak napadnuta je vozačica ZET-ova autobusa na području Planine Donje u Sesvetama.
PU zagrebačka je danas objavila kako je oko 21.30 sati u petak, u Planinskoj ulici, verbalno napadnuta vozačica autobusa. Policija navodi kako je do incidenta došlo za vrijeme vožnje, kada je 24-godišnjoj vozačici prišao 39-godišnji muškarac i počeo joj verbalno prijetiti.
Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a u zakonskom će roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava dostavljena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
