Oglas

u planinskoj ulici

Vozačica ZET-a napadnuta tijekom vožnje u Sesvetama

author
N1 Info
|
15. stu. 2025. 14:29
sesvete zet
Jurica Galoic/PIXSELL

Muškarac je uhićen nakon što je prijetio 24-godišnjoj vozačici autobusa u Planinskoj ulici

Oglas

U kasnim večernjim satima u petak napadnuta je vozačica ZET-ova autobusa na području Planine Donje u Sesvetama.

PU zagrebačka je danas objavila kako je oko 21.30 sati u petak, u Planinskoj ulici, verbalno napadnuta vozačica autobusa. Policija navodi kako je do incidenta došlo za vrijeme vožnje, kada je 24-godišnjoj vozačici prišao 39-godišnji muškarac i počeo joj verbalno prijetiti.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a u zakonskom će roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava dostavljena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Teme
EZT napad na vozačicu zet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ