Brojne nesreće na autocestama: Kod Zagreba kolona od 14 km

HAK je izvijestio i o prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca gdje je promet također otežan.
Više nesreća u popodnevnim satima dogodilo se na autocesti A3. Dvije su bile na zagrebačkoj obilaznici, jedna između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, a druga između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Zbog toga se stvorila kolona od 14 kilometara kod Zagreba.
"Nesreća je bila u smjeru istoka, stigla je i policija, ali i Hitna pomoć", rekao je čitatelj za 24 sata.
Gust promet bilježi se i na autocesti A1, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika.
