Brojne nesreće na autocestama: Kod Zagreba kolona od 14 km

Više nesreća u popodnevnim satima dogodilo se na autocesti A3. Dvije su bile na zagrebačkoj obilaznici, jedna između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, a druga između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Zbog toga se stvorila kolona od 14 kilometara kod Zagreba.