Oglas

vozači, oprez

Brojne nesreće na autocestama: Kod Zagreba kolona od 14 km

author
N1 Info
|
14. stu. 2025. 16:33
Autocesta
Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija

HAK je izvijestio i o prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca gdje je promet također otežan.

Oglas

Više nesreća u popodnevnim satima dogodilo se na autocesti A3. Dvije su bile na zagrebačkoj obilaznici, jedna između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, a druga između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Zbog toga se stvorila kolona od 14 kilometara kod Zagreba.

"Nesreća je bila u smjeru istoka, stigla je i policija, ali i Hitna pomoć", rekao je čitatelj za 24 sata.

HAK je izvijestio i o prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca gdje je promet također otežan.

Gust promet bilježi se i na autocesti A1, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika.

Teme
HAK autocesta otežan promet promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ