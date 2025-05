Vozaču Tesle određen jednomjesečni istražni zatvor

"Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće bit će utvrđeni tijekom istrage, a po mom mišljenju prvenstveno na temelju rezultata vještačenja. On je u ovom trenutku fizički dobro, a psihički iznimno potresen. Radi se o kaznenom djelu ugrožavanja sigurnosti javnog prometa, točnije riječ je o kaznenom djelu izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je zapriječena zatvorska kazna od tri do 15 godina", rekao je Ljubičić.