Vremenska prognoza

Pljuskovi će biti češći, ponegdje uz grmljavinu, u najvišem gorju moguć snijeg

Tea Blažević
12. ožu. 2026. 07:08
21.06.2010. Zagreb, Hrvatska - Kisa, jak vjetar i niska temperatura, tesko je povjerovati da je danas prvi dan ljeta. rphoto: Petar Glebov/PIXSELL
Petar Glebov/PIXSELL

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, ima i kiše duž Jadrana i uz Jadran, mjestimice i u Posavini.

U nastavku četvrtka kiše i pljuskova bit će većinom duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne i drugdje u unutrašnjosti. Moguća je i grmljavina! U najvišem gorju može pasti malo snijega.

Petak će rijetka biti oborina, uglavnom u unutrašnjosti može pasti malo kiše ili kakav lokalni pljusak. Na Jadranu će biti pretežno sunčano i suho.

Za vikend će se nastaviti nestabilne prilike. U subotu će kiša i pljuskovi biti češća pojava duž Jadrana i uz Jadran, poslijepodne moguće i u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti. U nedjelju će kiša i pljuskova biti većinom duž Jadrana i uz Jadran.

Novi tjedan ne donosi stabilizaciju, česti će biti kiša i pljuskovi, a kako će se temperature malo sniziti, u najvišem gorju može pasti malo snijega. Čini se da će i nadolazeći tjedan biti u znaku nestabilnog vremena.

