Vučković o farmi pilića u Sisku: Ministarstvo nije nadležno za odobravanje i zaustavljanje projekata

"Dobili smo odgovor nadležnog tijela da projekt nije usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom. Zbog toga je Ministarstvo donijelo rješenje o obustavi, ne zaustavljanju, već obustavi postupka procjene utjecaja na okoliš", rekla je ministrica, dodavši da je obrazloženje rješenja na deset stranica i da su u njemu navedene sve činjenice.