Prijevara u Splitu
Nazvali staricu i slagali da joj kći treba operaciju, ostala bez 32.540 eura
Dvoje državljana Sjeverne Makedonije predano je pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su u subotu u Splitu prijevarom od 80-godišnjakinje otuđili 32.540 eura, a policija je pronađeni novac vratila oštećenoj, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
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Oštećena 80-godišnjakinja u subotu je pristupila u policijsku postaju u Splitu i prijavila da je istoga dana nepoznatom muškarcu koji je došao u njezin dom predala više od 30 tisuća eura.
Prije njegova dolaska zaprimila je telefonski poziv tijekom kojega joj je rečeno da njezina kći treba platiti operaciju nakon što je slomila nogu. Muškarac s kojim je razgovarala rekao joj je da novac preda osobi koja će doći u njezin dom, ali da mu ni u kojem slučaju ne govori što mu predaje niti da spominje njihov razgovor.
Nakon što je od 80-godišnjakinje preuzeo novac, muškarac je, slijedeći dobivene upute, napustio područje Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske stavili su ga pod nadzor, što je rezultiralo time da su u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zadarske na području Zadra uhitili dvije osobe i doveli ih u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku.
Utvrđeno je da je riječ o stranim državljanima povezanim s prijevarom počinjenom na području Splita. Otuđeni novac pronađen je te je oštećenoj vraćeno 32.540 eura. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljene su i pretrage stana kojim se osumnjičeni koriste.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su muškarac (41) i žena (49), oboje državljani Sjeverne Makedonije, počinili kazneno djelo prijevare te su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.
Policija je upozorila građane na oprez pri telefonskim pozivima u kojima nepoznate osobe traže novac pod izgovorom da je ugrožen član obitelji ili da mu je potrebno hitno liječenje. Posebno je pozvala građane da o takvim slučajevima obavijeste starije članove obitelji kako bi se spriječile moguće prijevare.
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