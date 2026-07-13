Nazvali staricu i slagali da joj kći treba operaciju, ostala bez 32.540 eura

Prije njegova dolaska zaprimila je telefonski poziv tijekom kojega joj je rečeno da njezina kći treba platiti operaciju nakon što je slomila nogu. Muškarac s kojim je razgovarala rekao joj je da novac preda osobi koja će doći u njezin dom, ali da mu ni u kojem slučaju ne govori što mu predaje niti da spominje njihov razgovor.