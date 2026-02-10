"Za nas više nema iznenađenja": Uz pse i mačke spašavaju i pitone, lisice i jazavce

Zagrebačko sklonište za nezbrinute životinje, u prošloj je godini primilo više od 18 tisuća poziva. Zahvaljući njima, 1.200 pasa i mačaka stiglo je na sigurno, a pomoć je dobilo i 170 zaštićenih ptica.
Nisu samo mačke i psi...
Uz pse i mačke, u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba spašavaju i divlje te egzotične životinje.
Voditeljica skloništa Tatjana Zajec kaže da ih više malo što može iznenaditi.
- Možda za nas više i nema iznenađenja, ali stvarno znamo primati različite životinje. Tako je, među ostalim, prošle godine bio jedan piton, ali i godinu prije. Rekla bih da je to najveće iznenađenje jer te egzotične životinje koje ljudi drže znaju pobjeći van, kazala je Zajec.
Voditelj terenske službe Darko Ozmec navodi da su pronalazili razne životinje na javnim površinama.
2300 intervencije zbog divljih živoitnja
- Imali smo pitona, iguanu, svašta se može pronaći na ovoj našoj javnoj površini, ali najviše skupljamo ove naše autohtone životinje koje obitavaju ovdje, mislim na divlje životinje, rekao je Ozmec.
Zbog divljih životinja terenska je služba prošle godine izišla na gotovo 2.300 intervencija.
- Preko ljeta nam je najviše, zna biti po 20 i više intervencija dnevno kad krene proljeće i sve to. Imamo mlade ptiće koji ispadaju iz gnijezda. Priroda se probudi i onda imamo i gmazove, zmije, kornjače, pojasnio je za HRT.
Tijekom prošle godine s ulica su spasili oko 1.200 pasa i mačaka. Dio je vraćen vlasnicima, a oko 800 ih je udomljeno. Nažalost, ne završavaju sve priče uspješno.
U skloništu se oporavlja i mlada lisica
Voditelj timaritelja Ivan Jurišić naveo je primjer psa koji se nakon godina vratio u sklonište.
- Imamo primjer Snajpera, psa koji je udomljen 2020. Nakon pet godina njegovi udomitelji više se nisu mogli skrbiti o njemu pa je pas prošle godine ponovno vraćen u sklonište, rekao je Jurišić.
Iz skloništa poručuju da ne treba svaka životinja koju građani pronađu pomoć čovjeka. To se posebno odnosi na mlade ptice.
- Poletaraca ima jako veliki broj i njih najčešće ne diramo ako nisu ozlijeđeni, istaknula je Zajec.
Ovih dana u Dumovcu se oporavlja i mlada, ozlijeđena lisica. Nakon rehabilitacije bit će vraćena u prirodu, kao i mali jazavac koji je trenutačno pod skrbi djelatnika skloništa.
Ako želite udomiti psa ili mačku, posjetite sklonište Dumovec radnim danom od 14 do 18, subotom između 10 i 14 te nedjeljom od 10 do 12 sati.
