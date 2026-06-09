Za tri nova ustavna suca kandidiralo se 16 kandidata

Benčić je predložila da se ta točka stavi na dnevni red zasebne sjednice, umjesto da se dodaje u 18,30 sati na već postojeći dnevni red jer se, kako je ocijenila, bez problema mogla održati i u srijedu. Ustvrdila je i da je ako se napokon želi izabrati ustavne suce onda valjda cilj da to bude u proceduri povjerenja, razgovora i dogovora, a ne u proceduri 'zaskakanja'.