Zabranjeno ih je vaditi iz mora, ali se izlovljavaju jer su na crnom tržištu skupocjene delikatese

Vade se ilegalno jer na crnom tržištu navodno dosežu cijenu i od 100 i više eura po kilogramu i to posebno sušeni trpovi
Zbog ulova 3222 ježinca dvojica Zadrana su uhićena, a ježinci “su (s)pušteni na slobodu. Vraćeni su u more. Krim obrada zbog izlova ježinaca pronađenih prekjučer u sedam kanti najava je i kaznene prijave, pa novčane sankcije, a u najgoroj situaciji po njih dvojicu i kazna zakona do tri godine.
Zarada je dakako u pitanju jer izlov trpova i ježinaca u Jadranu najčešće se događa zbog velike potražnje na inozemnim tržištima, najviše, u drugim dijelovima Mediterana, u Italiji napose i u istočnoj Aziji gdje se trpovi koriste kao delikatesa, a čak navodno i u tradicionalnoj medicini, piše Večernji list.
Obični trp postaje sušeni trp, ježinci delicija na “pijatu”, morska zvijezda, periska suvenir…Vade se ilegalno jer na crnom tržištu navodno dosežu cijenu i od 100 i više eura po kilogramu i to posebno sušeni trpovi. Po komadu je trp navodno par eura, a jedan ježinac tek nešto jeftiniji. Iako takav ilegalni izlov devastira morsko dno, dakako narušava ravnotežu ekosustava jer trpovi čiste sediment, a ježinci reguliraju alge, a što pak ugrožava riblji fond, zbog profita mnogi se i dalje upuštaju kršenje zakona i to unatoč visokim prekršajnim kaznama, oduzimanju opreme, pa čak i plovila, kao i unatoč zaprijećenim zatvorskim kaznama predviđenim za slučajeve kada se radi o zaštićenim vrstama ili o sustavnom izlovu.
"Policija je 25. veljače oko 12.30 sati, nakon zaprimljene dojave na području Puntamike u Zadru zatekla dvojicu muškaraca koji su protivno propisima obavljali izlov jedinki morskih ježinaca iz mora.Daljnjim policijskim postupanjem pronađeno je 7 plastičnih posuda u kojima se nalazilo ukupno 3 222 komada strogo zaštićenih morskih organizama - ježinaca", objavila je zadarska policija.
