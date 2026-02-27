Zabranjeno ih je vaditi iz mora, ali se izlovljavaju jer su na crnom tržištu skupocjene delikatese

Obični trp postaje sušeni trp, ježinci delicija na “pijatu”, morska zvijezda, periska suvenir…Vade se ilegalno jer na crnom tržištu navodno dosežu cijenu i od 100 i više eura po kilogramu i to posebno sušeni trpovi. Po komadu je trp navodno par eura, a jedan ježinac tek nešto jeftiniji. Iako takav ilegalni izlov devastira morsko dno, dakako narušava ravnotežu ekosustava jer trpovi čiste sediment, a ježinci reguliraju alge, a što pak ugrožava riblji fond, zbog profita mnogi se i dalje upuštaju kršenje zakona i to unatoč visokim prekršajnim kaznama, oduzimanju opreme, pa čak i plovila, kao i unatoč zaprijećenim zatvorskim kaznama predviđenim za slučajeve kada se radi o zaštićenim vrstama ili o sustavnom izlovu.