Zajednica utemeljitelja HDZ-a napala Bulja: "Pretvorio se u istinskog nasljednika krivokletnika Mesića"

Način na koji Bulj formulira svoje poruke često se oslanja na pojednostavljivanja i interpretacije te se poput Mesića u javnom prostoru održava privlačeći pozornost grubim izmišljotinama. To je njegov izbor. No svakome tko ima elementarno poštenje jasno da ovaj HDZ, koji vodi Plenković, nikada nije odstupilo od vrijednosti Domovinskog rata baš kao što je jasno i da se stav HDZ-a prema Mesiću nije mijenjao još od vremena kada je napravio prve korake na svom izdajničkom putu. Danas Miro Bulj stav HDZ-a i Andreja Plenkovića prema temeljima hrvatske države, nasljeđu Franje Tuđmana i vrijednostima Domovinskog rata dovodi u pitanje na razini Mesićevih dosjetki, iako je svakome razvidno da je djelovanje ove hrvatske vlade uvijek bilo u skladu s Plenkovićevom izjavom s Kninske tvrđave: Ne damo na hrvatske branitelje kao što oni nisu dali na Hrvatsku! Te riječi odražavaju kontinuitet politike poštovanja prema onima koji su najzaslužniji za stvaranje hrvatske države.