Bulj: Ukinuli ste rodilište, a što je sljedeće – Sinjska alka?

Umjesto ispunjenja obećanja o otvaranju opće bolnice u Sinju i operacijske sale koja bi omogućila nove zdravstvene usluge, vi ukidate i zatvarate rodilište, stoji u priopćenju gradonačelnika Sinja.
Oglas
Gradonačelnik grada Sinja Miro Bulj kritizirao je zatvaranje sinjskog rodilišta. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Zatvaranje sinjskog rodilišta nije “poslovna odluka”, nije “stručni razlog” i nije “slučajnost”. To je rezultat dugogodišnjeg nemara vlasnika i osnivača Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, grobara sinjskog zdravstva, uz potporu vertikale Ministarstva zdravstva i političkih struktura koje godinama zanemaruju Sinj i Cetinski kraj.
Godinama sam upozoravao da će se ovo dogoditi. Godinama sam prosvjedovao za očuvanje sinjskog rodilišta i rađanja u Sinju jer rodilište nije samo zdravstvena ustanova, ono je simbol opstanka, života i budućnosti našega kraja. Nažalost, danas svjedočimo da su oni koji odlučuju o zdravstvu uspjeli u onome što im najbolje ide: ugasiti još jednu instituciju izvan Zagreba."
"Posebno je licemjerno slušati priče o “nedostatku poroda”, kada se sustavno činilo sve kako se porodi u Sinju uopće ne bi mogli događati. Proglašavanjem rodilišta „zadesnim“ stvorilii su uvjete za njegovo gašenje, a zatim je upravo to stanje iskorišteno kao opravdanje. Klasična HDZ-ova metoda: prvo zapusti, pa zatvori.
I to u trenutku kada je Sinj jedan od samo pet gradova u Hrvatskoj s više rođenih nego umrlih i dok spašavamo demografsku sliku Hrvatske.
Umjesto ispunjenja obećanja o otvaranju opće bolnice u Sinju i operacijske sale koja bi omogućila nove zdravstvene usluge, vi ukidate i zatvarate rodilište, oduzimate nam pravo na rađanje u Sinju. Ukidajući rodilište direktno udarate na naš identitet, naše tradicionalne vrijednosti i našu Alku."
"Mi Sinjani ponosni smo na svoju Alku. A temeljno je pravilo da alkar mora biti rođen na sinjskom teritoriju. Nikada nećemo pristati na to da nam oduzimate ono što nas određuje.
Sinjska Alka nije samo lokalna tradicija, ona je simbol hrvatskog identiteta i opstanka ljudi na ovim prostorima. Uz zaštitu i zagovor naše Čudotvorne Gospe Sinjske, ona neće prestati, ni sada, ni ikada.
Morate znati predali se nismo, ispunite vaše predizborno obećanje, otvorite opću bolnicu i operacijsku salu i neka se ponovno čuje dječji plač koji ste prisilno ugušili.
Ukinuli ste rodilište, a šta je iduće Sinjska Alka , e pa NE_ĆE_TE", stoji u priopćenju Bulja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas