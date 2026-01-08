Bulj: Ukinuli ste rodilište, a što je sljedeće – Sinjska alka?

Godinama sam upozoravao da će se ovo dogoditi. Godinama sam prosvjedovao za očuvanje sinjskog rodilišta i rađanja u Sinju jer rodilište nije samo zdravstvena ustanova, ono je simbol opstanka, života i budućnosti našega kraja. Nažalost, danas svjedočimo da su oni koji odlučuju o zdravstvu uspjeli u onome što im najbolje ide: ugasiti još jednu instituciju izvan Zagreba."