"Wannabe premijerka"
VIDEO / HDZ objavio snimku uvrede Sandre Benčić, nazvala ih stokom. Oglasila se i ona, a oni joj uzvratili
HDZ je u utorak na Facebooku objavio snimku sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i prozvao saborsku zastupnicu Sandru Benčić (Možemo) da je uvrijedila ministra Ivana Malenicu. Ona tvrdi da je uvreda bila namijenjena svima u HDZ-u
Na objavljenoj snimci se vidi kako se Benčić približava kameri, a nakon što napusti kadar, čuje se riječ "stoka".
"Stoka! - tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana Veleučilišta u Šibeniku, i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine.
Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna. Vrsna pravnica i ekonomska znalkinja. Takve su vam možemosice. Gdje bi im bio kraj još da pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja", napisali su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
Benčić: Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ
Večeras se o svemu na svom Facebooku oglasila i Benčić, koja je priznala da si je u bradu promrljala "stoko" i ustvrdila da se to odnosilo na HDZ.
"Vidim da je HDZ upregnuo sve svoje kanale kako bi danima vrtio vijest da sam danas, odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, promrmljala sebi u bradu: "stoko".
Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ.", napisala je Benčić.
Navodi kako je to rekla nakon što su im "sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro".
"Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu. U tom trenutku osjećala sam se onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada ih se manipulira, podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila", obrazložila je Benčić.
"Sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi"
Dodala je i kako sluša ministra koji kaže da inflaciju nije ni osjetio ili ministricu koja kaže da nikad nije bila kod doktora; kako tvrdi da nema lista čekanja, dok ljudi mjesecima čekaju pretrage.
"Slušam HDZ-ovce kako govore da su za rast cijena navodno krivi učitelji, liječnici, vatrogasci, drugi radnici javnog sektora, obrtnici, paušalci ili ljudi koji primaju socijalnu pomoć – samo nikada oni koji godinama vode državu.
I da, sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi.
Sigurna sam da će mnogi HDZ-ovci sada danima govoriti o neprimjerenosti tog izraza. To im je i cilj – da raspravljamo o jednoj riječi, a ne o tome kako se donose odluke, kako funkcioniraju institucije i zašto građani imaju sve manje povjerenja u njih", ustvrdila je zastupnica platforme Možemo.
Napomenula je kako joj je žao što su drugi ljudi to morali čuti, ali i da ne misli kako pnajveći problem hrvatske politike danas leži u toj jednoj riječi.
"Ne pristajem na igru uglađenog smješkanja dok se zarobljavaju institucije, dok se građanima vrijeđa inteligencija i dok se od svih očekuje da šutke klimaju glavom.
Ne pristajem na politiku u kojoj je veći problem riječ izgovorena u frustraciji nego sustav koji tu frustraciju svakodnevno proizvodi", zaključila je.
Malenica: Neispavana wannabe premijerka
O svemu se na mreži X oglasio i ministar Ivan Malenica:
Wannabe premijerka Sandra Benčić vjerovatno neispavana i umorna od turneje putujećeg cirkusa, pokazuje kulturu i bonton na ponos Možemo i Tomislava Tomaševića. Isprika? Ma ne, to je za nju normalno govoriti!", napisao je Malenica.
Wannabe premijerka @sandra_bencic , vjerovatno neispavana i umorna od turneje putujećeg cirkusa, pokazuje kulturu i bonton na ponos @možemo @ttomasevichr! Isprika? Ma ne, to je za nju normalno govoriti! pic.twitter.com/juBhUu0mVt— Ivan Malenica (@ivan_malenica) June 9, 2026
U večernjim satima ponovno se na društvenim mrežama oglasio HDZ.
"Ako smo mi “stoka”, onda je to i SDP-ov Saša Đujić - uz čiju je suglasnost na današnju sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za #USUD. I ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere.
Gđi Benčić nećemo uzvratiti uvredama - premda ona čak i opravdava svoj vulgarni, isključivi istup. Dovoljno je reći da je još jednom pokazala pravo lice.
Isprika? Nismo je ni očekivali - uvrede i laži njezin su uobičajeni diskurs.", napisali su iz HDZ-a.
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