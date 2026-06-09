VIDEO / HDZ objavio snimku uvrede Sandre Benčić, nazvala ih stokom. Oglasila se i ona, a oni joj uzvratili

"Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu. U tom trenutku osjećala sam se onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada ih se manipulira, podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila", obrazložila je Benčić.