Fuchs: Vrijeme baka-servisa je iza nas. Do 2030. sva djeca imat će mjesto u vrtiću

Dodao je kako je 15 posto ukupnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) usmjereno upravo na projekte obrazovanja. Posebno je istaknuo značaj ulaganja u Sisačko-moslavačku županiju, koja je u okviru protupotresne obnove obnovila više od 25 škola i 20 školskih sportskih dvorana, dok će se iz sredstava NPOO-a izgraditi još 13 dječjih vrtića. Završetkom tih projekata županija će biti među prvima u Hrvatskoj u kojoj će sve škole raditi u jednoj smjeni.