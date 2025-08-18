Zapalio se tramvaj u Zagrebu

Zapalio se stari ZET-ov tramvaj u ponedjeljak ujutro u ulici Kneza Mislava. Putnici su svi izašli na vrijeme, a požar je prije dolaska vatrogasaca, ugasio vozač tramvaja.
"Prvo se dimilo iz njega, čovjek koji se našao bliže tramvaju je rekao da je gorjelo s doljnje strane - rekla je čitateljica za 24sata.
Iz JVP-a Zagreb doznaju kako su svi izašli iz tramvaja prije njihovog dolaska.
"Požar je ugasio vozač tramvaja", rekli su kratko.
