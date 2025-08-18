OGLASIO SE PREDSJEDNIK
Milanović još jednom poručio Plenkoviću: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima
Predsjednik Zoran Milanović komentirao je na društvenim mrežama uključivanje premijera Andreja Plenkovića u razgovore tzv. Koalicije voljnih.
Oglas
"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima", naglasio je predsjednik pa dodao:
"Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima."
Plenković se na razgovoru pridružio, među ostalima, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu.
Susret u Washingtonu
"Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", otkrio je detalje razgovora premijer.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je danas u Bijelu kuću na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a pridružit će mu se brojni europski lideri, kao i Rutte.
Koalicija voljnih okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas