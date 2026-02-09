Zastoj u e-uslugama Zavoda za mirovinsko osiguranje: Evo koji je razlog

E-usluge HZMO-a nude i opciju izdavanja raznih potvrda online, poput onih o stažu i plaći te korištenju prava iz mirovinskog osiguranja. Kada je riječ o informativnom izračunu mirovine, on više nije dio ovih usluga, već se može potražiti putem stranice Moja mirovina. Za pristup usluzi potrebna je prijava putem sustava e-Građani.