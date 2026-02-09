Oglas

ovaj utorak

Zastoj u e-uslugama Zavoda za mirovinsko osiguranje: Evo koji je razlog

09. velj. 2026. 11:50
Elektroničke usluge Zavoda za mirovinsko osiguranje neće biti dostupne u utorak od 20 do 22 sata. Razlog nedostupnosti je tehničko održavanje, a HZMO sve korisnike moli za razumijevanje. Inače, e-usluge HZMO-a nude opciju izdavanja raznih potvrda online, poput onih o stažu i plaći te korištenju prava iz mirovinskog osiguranja.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestio je korisnike da njihove elektroničke usluge neće biti dostupne u utorak u večernjim satima. Razlozi su tehničke prirode, a HZMO zahvaljuje na razumijevanju.

– Obavještavamo korisnike e-Usluga HZMO-a, fizičke osobe, te poslovne korisnike koji će koristiti elektroničke usluge HZMO-a u utorak, 10. veljače 2026., u vremenskom razdoblju od 20 do 22 sata, da e-Usluge neće biti dostupne zbog tehničkog održavanja, obavijestili su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, javlja Mirovina.hr.

E-usluge HZMO-a nude i opciju izdavanja raznih potvrda online, poput onih o stažu i plaći te korištenju prava iz mirovinskog osiguranja. Kada je riječ o informativnom izračunu mirovine, on više nije dio ovih usluga, već se može potražiti putem stranice Moja mirovina. Za pristup usluzi potrebna je prijava putem sustava e-Građani.

Podsjetimo, novi izgled informativnog izračuna mirovine u primjeni je od 29. rujna 2025. godine. Razlog je nova mogućnost izbora mirovine iz drugog stupa s ili bez usklađivanja. Ovaj Regosov dokument od ključne je važnosti pri odluci o izboru mirovine pa je dobro znati koje sve važne informacije sadrži.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

