Zastoj u e-uslugama Zavoda za mirovinsko osiguranje: Evo koji je razlog

Elektroničke usluge Zavoda za mirovinsko osiguranje neće biti dostupne u utorak od 20 do 22 sata. Razlog nedostupnosti je tehničko održavanje, a HZMO sve korisnike moli za razumijevanje. Inače, e-usluge HZMO-a nude opciju izdavanja raznih potvrda online, poput onih o stažu i plaći te korištenju prava iz mirovinskog osiguranja.
– Obavještavamo korisnike e-Usluga HZMO-a, fizičke osobe, te poslovne korisnike koji će koristiti elektroničke usluge HZMO-a u utorak, 10. veljače 2026., u vremenskom razdoblju od 20 do 22 sata, da e-Usluge neće biti dostupne zbog tehničkog održavanja, obavijestili su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, javlja Mirovina.hr.
E-usluge HZMO-a nude i opciju izdavanja raznih potvrda online, poput onih o stažu i plaći te korištenju prava iz mirovinskog osiguranja. Kada je riječ o informativnom izračunu mirovine, on više nije dio ovih usluga, već se može potražiti putem stranice Moja mirovina. Za pristup usluzi potrebna je prijava putem sustava e-Građani.
Podsjetimo, novi izgled informativnog izračuna mirovine u primjeni je od 29. rujna 2025. godine. Razlog je nova mogućnost izbora mirovine iz drugog stupa s ili bez usklađivanja. Ovaj Regosov dokument od ključne je važnosti pri odluci o izboru mirovine pa je dobro znati koje sve važne informacije sadrži.
