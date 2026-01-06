Iako su ralice radile neumorno, snijeg koji pada cijeli dan ipak je na kraju zatvorio dio A1
Preporuka za obilazak, kaos na A1
Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje.
Preporuka za obilazak osobnih vozila je silazak na čvoru Posedarje (A1)-DC106-DC8-DC54 (Zaton Obrovački)-D27 (Gračac)-DC50-čvor Sveti Rok te obratno. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca, javlja HAK.
O uvjetima na A1 za 24 sata progovorio je jedan čitatelj.
'Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti', kaže jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega.
'Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus', kaže.
Stanje na A4
Zimski su uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.
Na A4 zimski uvjeti između čvora Varaždin i čvora Sveta Helena, zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključenim vozilom. Vozila se isključuju na odmorištima.
Zabrane na A6 i A7
Na A6 zbog olujnog vjetra između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale, osim za teretna vozila s priključnim vozilom, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb.
Zimski su uvjeti na dionici čvor Bosiljevo-čvor Kikovica, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
Na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina). Zimski uvjeti na dionici Rupa-Rijeka zapad, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
