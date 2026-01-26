Zbog neplaćanja pričuve možete ostati bez stana? Na ove detalje je bitno paziti

"Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice je situacija kad zajednički život u zgradi zapravo postaje nepodnošljiv, a i kad su suvlasnici ljutiti na suvlasnika jer bez razloga dugo izbjegava plaćanje zajedničke pričuve. Do pred sam kraj sudskog postupka ostavlja se mogućnost naplate dospjelih potraživanja. Ako se u tome ne uspije, ostavlja se rok za prodaju stana. Ako se i u tome ne uspije – onda stan ide u prodaju putem javne dražbe, a suvlasnik i njegovo domaćinstvo temeljnu ljudsku potrebu za stanovanjem moraju potražiti na nekoj drugoj adresi vodeći računa o tome da svoje potrebe usklade sa svojim mogućnostima", objašnjava Vladanović.