Tržište preplavljeno lažnim lijekovima: Kako ih prepoznati?

Kako bi se suprotstavila nestašici, američka agencija FDA privremeno je dozvolila pripremanje lijekova za mršavljenje. Neki farmaceuti su umjesto semaglutida koristili semaglutid soli - koje nisu odobrene od strane nadzornih tijela, što je rezultiralo nuspojavama. I ne proizvode samo compounding-apoteke ove lijekove u SAD-u. "To se događa i na mjestima poput teretana i spa-centara", rekao je za DW Saifuddin Ahmed, stručnjak za zdravlje i epidemiolog na Sveučilištu Johns Hopkins u SAD-u.