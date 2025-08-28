Umirovljenika iz drugog stupa peterostruko više: Evo kolike su im mirovine

Lani u isto ovo vrijeme bilo je oko 18.700 mirovina iz oba stupa pa je jasno da se njihov broj povećava. Ipak, za većinu je, zbog malenih plaća i nedovoljno akumuliranih uplata u drugi stup, i dalje povoljnija opcija mirovine samo iz prvog stupa. Tako njih oko 70 posto i dalje uzima isplatu samo iz prvog stupa. Vratimo li se pet godina unazad, osnovnih mirovina (uz koje se isplaćuje i ona iz drugog stupa) bilo je oko 4.900. Od 2020. do danas, njihov se broj upeterostručio.