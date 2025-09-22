Zdravstvenim odgojem zadovoljni učenici, roditelji i provoditelji

Oni su ocijenili zadovoljstvo ovim programom s prosječnom ocjenom 4,4, na ljestvici do pet. 39 posto ih je ocijenilo da su jako zadovoljni, a još dodatnih 50 posto da su zadovoljni, naveo je istraživački tim. Više od 70 posto anketiranih učenika smatra da im je ovaj program bio koristan, a na upit što bi mijenjali u programu, većina je odgovorila da ne treba ništa mijenjati.