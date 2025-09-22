EVAULACIJA
Zdravstvenim odgojem zadovoljni učenici, roditelji i provoditelji
Evaluacija prve godina provedbe Zdravstvenog odgoja i obrazovanja (ZOO) u riječkim osnovnim školama pokazala je da su učenici, roditelji, provoditelji programa i ravnateljice škola zadovoljni programom i da ga ocjenjuju kvalitetnim, navedeno je.
Rezultati evaluacije predstavljeni su na prvom stručnom simpoziju o zdravstvenom odgoju i obrazovanju pod nazivom "365 dana zdravlja u školi: Iskustva, učinci, izazovi", održanom u Gradskoj vijećnici Rijeke. Pilot-faza projekta ZOO provedena je prošle školske godine u šest riječkih osnovnih škola.
Evaluaciju je proveo istraživački tim u sastavu Tanja Jurin, Goran Koletić i Tatjana Čulina. Od 90 učenika osnovnih škola u evaluaciji je sudjelovalo njih 74, ispunjavanjem upitnika te odgovaranjem na 15 postavljenih pitanja iz nastave ZOO, kako bi se dobio uvid u stečeno znanje učenika.
Oni su ocijenili zadovoljstvo ovim programom s prosječnom ocjenom 4,4, na ljestvici do pet. 39 posto ih je ocijenilo da su jako zadovoljni, a još dodatnih 50 posto da su zadovoljni, naveo je istraživački tim. Više od 70 posto anketiranih učenika smatra da im je ovaj program bio koristan, a na upit što bi mijenjali u programu, većina je odgovorila da ne treba ništa mijenjati.
Teme su važne
Učenici su, na upit koje teme bi željeli da su još više zastupljene u ZOO, često navodili da su to mentalno zdravlje te prehrana i tjelesna aktivnost. Izražavali su i želju da se više provodi terenska nastava.
Učenici su u upitnicima većinski ocijenili da je nastava ZOO bila zanimljiva i da su u sve četiri teme stekli nova znanja, a njih čak 80 posto smatra da im je stečeno znanje korisno u životu. U provjeri znanja. od 15 postavljenih pitanja, prosječno je točno odgovoreno na 11.
Roditelji djece koja su pohađala ZOO ocijenili su da su teme iz programa važne, navodili da su zadovoljni načinom provedbe, kvalitetom i prilagođenošću programa djeci. Roditelji su isticali i želju da ih se više uključi u provedbu programa, odnosno da su više informairani o sadržaji i temama.
Provoditelji programa, odnosno učiteljice i učitelji, ocijenili su većinski da su bili dobro pripremljeni za provedbu. Više od 70 posto ih je zadovoljno provedbom. No, neki od provoditelja programa požalili su na nepovoljan raspored sati, jer je ZOO često bio zadnji dodatni sat nastave, petkom i danima kad su učenici već umorni i preopterećeni.
"Odgovorno društvo"
Predložili su i da se imenuju koordinatori programa ZOO, koji bi organizirali i osmišljavali aktivnosti za učenike više razrednih odjela zajednički.
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić istaknula da je Rijeka prva u Hrvatskoj krenula s provedbom ovakvog programa.
"Taj iskorak pokazuje kako odgovorno društvo prepoznaje važnost ulaganja u zdravlje djece u zdraviju, osvješteniju i otporniju zajednicu. Vjerujemo da je briga za građane, posebno najmlađe iznad političkih podjela i zato ćemo nastaviti s provedbom ovakvih kvalitetnih programa", rekla je gradonačelnica Rinčić.
Grad Rijeka nakon pilot faze programa ZOO u šest škola, od listopada ove godine uvodi program u sve osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka, kao izvannastavnu aktivnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare