Grmoja: Grad Zagreb financirao je udrugu koja je izradila 'karte seksalice'

"'Karte seksalice' nisu pale s neba, izradila ih je udruga Status M koja redovito dobiva novac od Grada Zagreba, a za projekt uvođenja seksualnog odgoja, zajedno uz CESI, dobili su više od 10 tisuća eura. Ako te karte nisu bile namijenjene djeci, kome su namijenjene?”, upitao je Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru koju je sazvao kako bi odgovorio na tvrdnje zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec.