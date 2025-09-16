Dolenec prozvala Grmoju: Svjesno je obmanuo javnost. Sporne kartice nisu dio programa, niti će biti

Rekao je da je stari objekt škole bio otvoren prije 67 godina i od tada nije bilo znatnijih ulaganja, bio je premalen, dotrajao te su učenici pohađali nastavu u dvije smjene. Kako je cilj sve osnovne škole prebaciti u jednu smjenu, gradonačelnik kaže da su se zbog toga odlučili srušiti staru i izgraditi novu školu, a vrijednost radova iznosila je nešto više od dva milijuna eura i financirani su iz gradskog proračuna.