Objavljena karta s brojem stanovnika 2100. godine, evo kakve su prognoze za Hrvatsku

Navodi se kako Hrvatska trenutačno ima 3,8 milijuna stanovnika, ali da će 2100. godine imati 2,279 milijuna, dok će s migracijama imati 2,822 milijuna. Italija recimo ima 58 milijuna stanovnika, bez migracija bi mogla imati 28 milijuna, a s migracijama 50 milijuna. Susjedna Slovenija ima 2,1 milijuna stanovnika, bez migracija bi mogla pasti na 1,37 milijuna, a s migracijama na 1,95 milijuna. Europska unija ima ukupno 453 milijuna stanovnika, bez migracija bi 2100. mogla imati 294 milijuna, a s migracijama 419 milijuna, prenosi Večernji list.