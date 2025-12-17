Kerumov odvjetnik nakon uhićenja: "Priznao je djelo koje je učinio, što će"

Večernji je kontaktirao i odvjetnika Željka Gulišiju koji Keruma zastupa u ovom slučaju. Gulišija je naveo i želio ispraviti navode u medijima da je prijatelj sa svojom strankom. "Mi nismo dugogodišnji prijatelji kako su naveli neki mediji, znamo se dugo godina pa smo ipak dugogodišnji poznanici, ali ne i prijatelji", želio je ispraviti navedeno te dodao: "Također, želim ispraviti i to da sam Željka Keruma posjetio u kaznionici Bilice. Nisam, išao sam na sud, još ga nitko nije posjetio jer se treba čekati dozvola. Uskoro ću ga posjetiti", priznao je odvjetnik Večernjem.