Kerumov odvjetnik nakon uhićenja: "Priznao je djelo koje je učinio, što će"

Odvjetnik Željka Keruma, Željko Gulišija, otkrio je da se poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik pokajao zbog prometne nesreće koju je skrivio, a da je on napisao žalbu zbog njegova zadržavanja u pritvoru.
Oglas
Jučer je bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS), 65-godišnji Željko Kerum pritvoren zbog izazivanja prometne nesreće te je završio u istražnom zatvoru na Bilicama. Ondje bi trebao ostati gotovo dva tjedna, odnosno sve do 29. prosinca.
Kako piše Večernji, Kerum je i ranije bio problematičan vozač zbog čega mu je dozvola i oduzeta. Primjerice, u travnju ove godine zbog prometne nesreće na autocesti na sudu u Gospiću određena mu je novčana kazna od vrtoglavih 1500 eura. A prije te kazne, kako su mediji navodili, šibenska i splitska policija Kerumu su, uz novčane kazne, izrekli i šestomjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom. Kažnjen je sa šest negativnih bodova te je prisiljen ponovno polagati vozački ispit.
Večernji je kontaktirao i odvjetnika Željka Gulišiju koji Keruma zastupa u ovom slučaju. Gulišija je naveo i želio ispraviti navode u medijima da je prijatelj sa svojom strankom. "Mi nismo dugogodišnji prijatelji kako su naveli neki mediji, znamo se dugo godina pa smo ipak dugogodišnji poznanici, ali ne i prijatelji", želio je ispraviti navedeno te dodao: "Također, želim ispraviti i to da sam Željka Keruma posjetio u kaznionici Bilice. Nisam, išao sam na sud, još ga nitko nije posjetio jer se treba čekati dozvola. Uskoro ću ga posjetiti", priznao je odvjetnik Večernjem.
Upitan je i je li se njegova stranka, poznati splitski političar pokajao s obzirom na to da će navodno Božić provesti iza rešetaka, a ne sa svojom obitelji koja mu je centar svijeta. "On je priznao djelo koje je učinio, što će. Ja sam napisao žalbu, a hoće li biti uvažena, to još ne znamo, znat ćemo okvirno za četiri ili pet dana", ispričao je Gulišija.
"A, jeste li se čuli s njegovom suprugom Fani? Kako se ona osjeća?", upitan je Kerumov odvjetnik, a on je potom i odgovorio: "Čuo sam se s njom, ona se loše osjeća. Kerum se pokajao, on ima troje male djece pa mu je i zbog toga teško", zaključio je odvjetnik Željko Gulišija za Večernji list.
Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, ne navodeći identitet vozača, opisala je detalje prometne nesreće. Naime, policija je navela da je 15. prosinca na nadležni općinski prekršajni sud u Splitu priveden 65-godišnjak za kojeg je provedenim istraživanjem utvrđeno da je 12. prosinca 2025. godine na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.
Vozač je, dodaje policija, upravljao osobnim vozilom prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas