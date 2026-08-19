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Žičara Sljeme ne vozi 24. i 25. kolovoza zbog redovitog servisa

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Hina
|
19. kol. 2026. 16:04
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19.07.2026, Zagreb -Voznja zicarom na Sljeme. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL

Žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, 24. i 25. kolovoza, zbog redovitog mjesečnog servisnog pregleda, priopćio je ZET.

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Za putovanje na Sljeme u tom razdoblju putnicima je na raspolaganju autobusna linija 140, na relaciji Mihaljevac - Sljeme.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Teme
sljeme žičara sljeme

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