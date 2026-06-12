za gluhe osobe
Znate li što je aplikacija ShowMe? Osvojila je prvu nagradu na sedmom Student Digi Awardu
Aplikacija ShowMe, koja gluhim osobama olakšava komunikaciju s okolinom, osvojila je prvu nagradu na sedmom Student Digi Awardu, izboru za najboljeg mladog digitalnog inovatora u organizaciji Jutarnjeg lista.
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Autori pobjedničkog rješenja Ivan Stepinac, Mihael Purar i Mateo Juretić razvijali su ShowMe u suradnji s članovima Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita, kako bi bolje razumjeli njihove potrebe i način na koji funkcionira znakovni jezik, a stručni žiri ocijenio je njihovu aplikaciju najboljim rješenjem jer je usmjerena na konkretnu pomoć u svakodnevnoj komunikaciji. Pobjednički tim osvojio je 3000 eura i laptop.
Drugo mjesto pripalo je aplikaciji FridgeMate, koju su osmislili Borna Belobrajdić, Jakov Štefanić i Lovro Čepel, a korisnicima pomaže smanjiti bacanje hrane obavijestima o rokovima trajanja, nutritivnim vrijednostima i prijedlozima recepata. Treće mjesto osvojio je projekt autonomnog drona za nadzor prometa i prepoznavanje prometnih prekršaja uz pomoć umjetne inteligencije, koji razvijaju Daniel Maričić, Matej Brodarac, Matija Severović i Dino Terman.
Najviše glasova publike osvojila je aplikacija Supa Kuna, koja prikuplja i analizira podatke o cijenama gotovo 200 tisuća proizvoda u 24 trgovačka lanca kako bi korisnicima pomogla pronaći najpovoljnije proizvode.
Na dodjeli u četvrtak je održana i panel-rasprava o digitalnoj transformaciji, umjetnoj inteligenciji i mogućnosti da Hrvatska postane europski digitalni hub.
Ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Nikola Modrušan, pozvao je mlade inovatore da se prijave na natječaje za poslove u ministarstvu.
Naveo je da platformu e-Građani trenutačno koristi 2,3 milijuna građana te da se do kraja godine očekuje dovršetak nacionalnog digitalnog novčanika koji bi trebao zamijeniti fizičke dokumente.
“Kreativnost, ambicija i talent važni su na nacionalnoj razini pa zahvaljujem organizatorima što prepoznaju i promiču priče mladih talenata”, poručio je Modrušan, a navodi se u priopćenju.
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