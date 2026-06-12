Znate li što je aplikacija ShowMe? Osvojila je prvu nagradu na sedmom Student Digi Awardu

Autori pobjedničkog rješenja Ivan Stepinac, Mihael Purar i Mateo Juretić razvijali su ShowMe u suradnji s članovima Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita, kako bi bolje razumjeli njihove potrebe i način na koji funkcionira znakovni jezik, a stručni žiri ocijenio je njihovu aplikaciju najboljim rješenjem jer je usmjerena na konkretnu pomoć u svakodnevnoj komunikaciji. Pobjednički tim osvojio je 3000 eura i laptop.