Zovko: Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje na pismo o Ratku Mladiću

"Komisija je jasna: veličanju ratnih zločinaca, poricanju genocida i povijesnom revizionizmu nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Od Srbije se, kao države kandidatkinje, očekuje poštovanje dostojanstva žrtava, odgovorno postupanje te konkretan rad na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Proširenje je proces utemeljen na zaslugama, a poštovanje temeljnih europskih vrijednosti njegov je neizostavan dio", dodaje.