"Komisija je jasna..."
Zovko: Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje na pismo o Ratku Mladiću
HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu poručila je da je dobila odgovor povjerenice za proširenje nakon pritužbe zbog "veličanja Ratka Mladića i prisutnosti visokih srbijanskih dužnosnika na njegovu sprovodu"
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"Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje Marte Kos na pismo koje smo uputili Europskoj komisiji zbog veličanja Ratka Mladića i prisutnosti visokih srbijanskih dužnosnika na njegovu sprovodu", poručila je Željana Zovko putem svog profila na X-u.
Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje Marte Kos na pismo koje smo uputili Europskoj komisiji zbog veličanja Ratka Mladića i prisutnosti visokih srbijanskih dužnosnika na njegovu sprovodu.— Željana Zovko (@ZovkoEU) September 15, 2026
Komisija je jasna: veličanju ratnih zločinaca, poricanju genocida i povijesnom… pic.twitter.com/L8IqELs8db
"Komisija je jasna: veličanju ratnih zločinaca, poricanju genocida i povijesnom revizionizmu nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Od Srbije se, kao države kandidatkinje, očekuje poštovanje dostojanstva žrtava, odgovorno postupanje te konkretan rad na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Proširenje je proces utemeljen na zaslugama, a poštovanje temeljnih europskih vrijednosti njegov je neizostavan dio", dodaje.
"Važno je i da će Komisija ove događaje uzeti u obzir u sljedećem godišnjem izvješću o proširenju te da u posljednje vrijeme nisu poduzeti nikakvi koraci prema integraciji Srbije u schengenski prostor", dodaje Zovko.
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