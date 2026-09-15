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"Komisija je jasna..."

Zovko: Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje na pismo o Ratku Mladiću

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N1 Info
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15. ruj. 2026. 10:48
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Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sime Erlic u Vladi RH
Denis Kapetanović /PIXSELL

HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu poručila je da je dobila odgovor povjerenice za proširenje nakon pritužbe zbog "veličanja Ratka Mladića i prisutnosti visokih srbijanskih dužnosnika na njegovu sprovodu"

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"Dobila sam odgovor povjerenice za proširenje Marte Kos na pismo koje smo uputili Europskoj komisiji zbog veličanja Ratka Mladića i prisutnosti visokih srbijanskih dužnosnika na njegovu sprovodu", poručila je Željana Zovko putem svog profila na X-u.

"Komisija je jasna: veličanju ratnih zločinaca, poricanju genocida i povijesnom revizionizmu nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Od Srbije se, kao države kandidatkinje, očekuje poštovanje dostojanstva žrtava, odgovorno postupanje te konkretan rad na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Proširenje je proces utemeljen na zaslugama, a poštovanje temeljnih europskih vrijednosti njegov je neizostavan dio", dodaje.

"Važno je i da će Komisija ove događaje uzeti u obzir u sljedećem godišnjem izvješću o proširenju te da u posljednje vrijeme nisu poduzeti nikakvi koraci prema integraciji Srbije u schengenski prostor", dodaje Zovko.

Teme
poricanje genocida proširenje eu ratni zločini srbija i europska unija veličanje ratka mladića željana zovko

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