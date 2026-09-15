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Hajdaš Dončić optužio Plenkovića za korupciju, on mu odgovorio: "Znate li punca čije prezime nosite?"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je tijekom aktualnog prijepodneva premijeru Andreju Plenkoviću da je iza njega kronologija korupcije i urušavanja institucija navodeći primjere za koje smatra da dokazuju njegovu izjavu.
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"Tek kad ljudi izađu na ulice, vi reagirate. Ali ne reagirate da imate cjelovito rješenje, nego samo sanirate političku štetu. Zakopano je 37.000 tona otpada, vi nemate plan. To je prozor, slika, vašeg upravljanja Hrvatskoj, to ste vi", kazao je Hajdaš Dončić pa nastavio:
"Vi niste predsjednik Vlade kojem se slučajno događa korupcija, vi ste mecena korupcije koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog."
Plenković je Hajdašu Dončiću odgovorio opaskom o puncu kojeg SDP-ovac navodno ne poznaje i poručio mu da uznemirava javnost lažnim informacijama.
"Što se ne držite Poznanovca?"
Zatim mu je dodatno poručio:
"Slažem se, Gospić je problem. I riješit ćemo ga, nećete ga riješiti vi ni bilo tko drugi osim institucija hrvatske države. Nama govoriti što je ostalo iza nas... Pa ako baš hoćete, možemo cijeli Aktualac posvetiti tome da govorimo što je ostalo iza nas nakon deset godina. Nema nikog tko je zaštićen, ništa se ne sakriva, sve je transparentno."
Na to ga je Hajdaš Dončić "podsjetio" na ubojstvo u Slatini, utrke u Rijeci, otpadnu mafiju...
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