Hajdaš Dončić optužio Plenkovića za korupciju, on mu odgovorio: "Znate li punca čije prezime nosite?"

"Slažem se, Gospić je problem. I riješit ćemo ga, nećete ga riješiti vi ni bilo tko drugi osim institucija hrvatske države. Nama govoriti što je ostalo iza nas... Pa ako baš hoćete, možemo cijeli Aktualac posvetiti tome da govorimo što je ostalo iza nas nakon deset godina. Nema nikog tko je zaštićen, ništa se ne sakriva, sve je transparentno."