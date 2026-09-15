Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca, a teško ozlijedio 22-godišnju djevojku koja je prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život, izvijestila je u utorak šibensko-kninska policija.

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Kako navode u priopćenju, noćas oko 2:30 sati, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi tijelo nepoznate muške osobe i teško ozlijeđena ženska osoba.

Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku te je životno ugrožena.

Brzom reakcijom policije na području Šibenika pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem. Trenutno se nalazi u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim rukovodi županijska državna odvjetnica u Šibeniku. Dosadašnjim izvidima utvrđeno je da se osumnjičeni 24-godišnjak nalazio u apartmanu zajedno s oštećenima.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica ovog događaja.

Policijska uprava šibensko-kninska prethodnih je godina nekoliko puta postupala prema 24-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala zbog različitih kaznenih djela iz domene zlouporabe droga i imovinskog kriminaliteta.