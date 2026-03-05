Oglas

DUBAI

Zrakoplovi s evakuiranim Hrvatima stižu danas, prvi već za nekoliko sati

N1 Hrvatska
05. ožu. 2026. 10:34
zrakoplov, Croatia Airlines
Zrakoplovom lokalne aviokompanije poletio jedan zrakoplov iz Dubaija koji slijeće oko 13:30 u Zagreb po hrvatskom vremenu, neslužbeno doznajemo.

U njima će biti 39 hrvatskih državljana, ali i državljani drugih zemalja. Iz Nepala 13, Njemačke 11, Rumunjske devet, Poljske osam, BiH, Srbije, Austrije i Indije po četiri, Slovenije, Australije i Ujedinjene Kraljevine po tri te po dva iz Francuske i SAD-a.

Što se tiče drugog zrakoplova, također neslužbeno doznajemo, sletjet će između 23 sata i ponoći u Zagreb. Riječ je o Croatia Airlinesu te dovozi ranjive skupine i hrvatske državljane.

Teme
Croatia Airlines Dubai evakuacija napad na Iran

