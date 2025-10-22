U BiH uhićen Tomislav Zubak

Policijski službenici Federalne uprave policije u BiH (FUP) u akciji "Barut", koju provode na području Srednjobosanskog kantona (SBK), uhitili su jednu osobu zbog sumnjive prodaje imovine kompanije "Vitezit“, potvrđeno je za N1 BiH.
Kako je navedeno, uhićen je Tomislav Zubak, sin moćnog trgovca oružjem Zvonka Zubaka, a očekuje se, piše dalje N1 BiH, uhićenje još nekoliko osoba osumnjičenih u ovoj akciji.
Pretresi se provode na području SBK-a na više lokacija, među ostalim i u PS Vitez d.o.o. u stečaju te u pravnoj osobi WDG d.o.o. Vitez, a velik broj policijskih vozila nalazi se ispred upravne zgrade.
Kako je ranije priopćeno, akcija se provodi pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva (POSKOK), s ciljem dokumentiranja kaznenih djela zlouporabe položaja ili ovlasti te nedopuštenog držanja oružja ili eksplozivnih tvari.
Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjene za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG d.o.o. Zagreb preuzeo ovu tvrtku, javlja N1 BiH.
