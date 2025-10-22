U BiH uhićen Tomislav Zubak

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjene za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG d.o.o. Zagreb preuzeo ovu tvrtku, javlja N1 BiH.