Župan osudio šaranje spomenika palim borcima: Istra se ponosi antifašističkom tekovinom

"Upravo zato najoštrije osuđujemo vandalski čin uništavanja spomenika palim borcima kod Hrboki, podignutom u čast onima koji su svoj život položili u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas imamo", naveo je Peršurić. Taj čin naišao je na oštru osudu Saveza udruga antifašista Istarske županije čija je predsjednica Ada Damjanac podsjetila da je u Hrvatskoj nakon rata srušeno tisuće spomenika NOB-u, no da su u Istri do sada svi ostali očuvani.