Hrboki

Župan osudio šaranje spomenika palim borcima: Istra se ponosi antifašističkom tekovinom

Hina
21. ruj. 2025. 19:45
Istarski župan Boris Miletić najoštrije je osudio vandalski čin šaranja spomenika palim borcima kod mjesta Hrboki u općini Barban koji je u nedjelju ujutro osvanuo išaran fašističkim i ustaškim simbolima, istaknuvši kako je "simbolika koja je osvanula na spomeniku  sramotna i za svaku osudu".

"Vjerujem da će policija čim prije pronaći počinitelja i adekvatno ga sankcionirati. Istra se ponosi svojom antifašističkom tekovinom, a upravo u mjesecu rujnu obilježavamo slavne dane naše povijesti i prisjećamo se puta naših boraca i borkinja, kojima dugujemo vječnu zahvalnost", naveo je Boris Miletić u priopćenju.

Dodao je kako takvi kukavički činovi ne predstavljaju vrijednosti Istre, koja je kroz svoju povijest jasno stala na stranu slobode, mira i ljudskog dostojanstva.

"Fašistički i ustaški simboli ne mogu i ne smiju imati mjesto u našem društvu", poručio je župan.

V.d. predsjednika IDS-a Loris Peršurić poručio je kako je Istra izgrađena na temeljima i vrijednostima antifašizma, slobode, tolerancije i suživota te kako su to vrijednosti "koje nas određuju i na koje smo ponosni".

"Upravo zato najoštrije osuđujemo vandalski čin uništavanja spomenika palim borcima kod Hrboki, podignutom u čast onima koji su svoj život položili u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas imamo", naveo je Peršurić. Taj čin naišao je na oštru osudu Saveza udruga antifašista Istarske županije čija je predsjednica Ada Damjanac podsjetila da je u Hrvatskoj nakon rata srušeno tisuće spomenika NOB-u, no da su u Istri do sada svi ostali očuvani.

Inače, policija je u nedjelju ujutro u 10.20 sati zaprimila dojavu o oštećenju spomenika postavljenog uz cestu Pula - Barban nedaleko mjesta Hrboki. Policija na mjestu događaja obavlja očevid te poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja kaznenog djela.

Boris Miletić Istra NOB

