vremenska prognoza
Ciklona se premješta preko Jadrana, bit će obilne oborine i nevera
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, izraženijim u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom Jadranu.
U nastavku petka treba računati na oborinu, zastupljeniju duž Jadrana i uz Jadran, gdje je lokalno moguće nevrijeme. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti poslijepodne će se oborina prorijediti, očekuju se i sunčana razdoblja, kao i na području Gorskog kotara, dok će se oborina više zadržavati na ličkom području. Jugo će i dalje puhati u Dalmaciji, dok je na sjevernom dijelu obale već okrenulo na buru. Bit će manje toplo, uz vjetar sjevernog smjera.
Subota će također biti nestabilna, česta će biti pojava kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno će biti izraženiji.
U noći na nedjelju je također još biti česta oborina, mjestimice izraženija, a onda tijekom nedjelje sa zapada postupno razvedravanje. Na istoku i jugu će se najdulje zadržati kiša i pljuskovi.
U novom tjednu će prilike biti ponovno stabilnije.
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