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vremenska prognoza

Ciklona se premješta preko Jadrana, bit će obilne oborine i nevera

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Tea Blažević
|
09. lis. 2026. 07:23
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oblaci na nebu
Enrique from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, izraženijim u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom Jadranu.

U nastavku petka treba računati na oborinu, zastupljeniju duž Jadrana i uz Jadran, gdje je lokalno moguće nevrijeme. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti poslijepodne će se oborina prorijediti, očekuju se i sunčana razdoblja, kao i na području Gorskog kotara, dok će se oborina više zadržavati na ličkom području. Jugo će i dalje puhati u Dalmaciji, dok je na sjevernom dijelu obale već okrenulo na buru. Bit će manje toplo, uz vjetar sjevernog smjera. 

Subota će također biti nestabilna, česta će biti pojava kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno će biti izraženiji. 

U noći na nedjelju je također još biti česta oborina, mjestimice izraženija, a onda tijekom nedjelje sa zapada postupno razvedravanje. Na istoku i jugu će se najdulje zadržati kiša i pljuskovi.

U novom tjednu će prilike biti ponovno stabilnije.

Teme
vremenska prognoza

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