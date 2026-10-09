Ciklona se premješta preko Jadrana, bit će obilne oborine i nevera

U nastavku petka treba računati na oborinu, zastupljeniju duž Jadrana i uz Jadran, gdje je lokalno moguće nevrijeme. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti poslijepodne će se oborina prorijediti, očekuju se i sunčana razdoblja, kao i na području Gorskog kotara, dok će se oborina više zadržavati na ličkom području. Jugo će i dalje puhati u Dalmaciji, dok je na sjevernom dijelu obale već okrenulo na buru. Bit će manje toplo, uz vjetar sjevernog smjera.