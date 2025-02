Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Na sjevernom Jadranu i većem dijelu središnje Hrvatske bit će djelomice sunčano. Drugdje promjenljivo do pretežno oblačno. Oborina uglavnom u Dalmaciji, na obali mjestimice izraženija kiša i grmljavina, a u unutrašnjosti i snijeg.

U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. Popodne vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 6 do 12 stupnjeva Celzijusovih.

Nad područjem Europe je polje visokog tlaka koje se utisnulo između dvije duboke ciklone jedna nad Atlantikom a druga nad Sibirom. Hladna fronta koja je jučer i noćas prelazila preko naših krajeva odmiče prema istoku i trenutačno se proteže nad istočnim i središnjim dijelom Balkanskog poluotoka. Plitka ciklona s Genovskog zaljeva premješta se uz zapadnu obalu Apeninskog poluotoka prema jugoistoku te utječe na vrijeme na južnom Jadranu. Danas će prevladavati sunčano i hladno vrijeme

uz umjeren do jak sjeverac. Više naoblake uz slabu oborinu prognoziramo na južnom Jadranu gdje je mjestimice moguća uz pljusak i veća količina oborine. Jaka i olujna bura koja je zapuhala na sjevernom Jadranu proširit će se na cijeli Jadran. Bura će u podvelebitskom primorju te u zaleđu Zadra na mahove dosezati i orkansku jačinu, stoga oprez u prometu.

Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 3, na Jadranu i uz Jadran oko 10, uz jaku buru osjet topline kao da je 0C. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Slabe oborine će još biti na južnom Jadranu. ujutro u unutrašnjosti jak mraz s temperaturama oko -5, na Jadranu oko 2, na otocima do 7C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 3 , na Jadranu do 12C. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu jaka do olujna u podvelebitskom primorju

orkanska bura.

