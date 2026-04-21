VREMENSKA PROGNOZA
U dijelu zemlje pljuskovi i grmljavina, evo kad stižu sunce i zatopljenje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Iako mjestimice ima i sunčanih razdoblja, umjereno do pretežno oblačno je jutros u većem dijelu zemlje. Kiša pada u Dalmaciji, ima i grmljavine prema otvorenom moru, kiši u dijelu središnje i istočne unutrašnjosti.
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Probleme u priobalju stvara i jaka bura.
U nastavku utorka bit će kiše i pljuskova pretežno duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne lokalno pljuskova može biti i u unutrašnjosti.
Srijeda će još također biti nestabilna, malo kiše ili kakav pljusak može još pasti uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu.
Četvrtak donosi sunčanije prilike. Tek bi na krajnjem jugu poslijepodne još mogao pasti kakav pljusak. Jutro će biti hladno u kopnenim krajevima, ali danju toplije.
U petak će biti pretežno sunčano i suho te razmjerno toplo, a stabilne prilike nastavit će se i za vikend, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
Početkom novog tjedna izgledna je nova promjena.
