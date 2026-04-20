vremenska pronogza
Stigla promjena vremena, mogući izraženi pljuskovi i grmljavina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Umjereno do pretežno je oblačno diljem zemlje, kiša pada u kopnenim krajevima pretežno. U nastavku ponedjeljka oborine će biti pretežno na kontinentu i na sjevernom Jadranu, lokalno uz grmljavinu, dok će u Dalmaciji biti rjeđa oborina i bit će najviše sunčanih razdoblja. Navečer i u noći na utorak kiša i pljuskovi bit će češća pojava i u Dalmaciji, gdje može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Utorak će isto biti nestabilan. U noći i ujutro češća će biti oborina duž Jadrana i uz Jadran, dok sredinom dana i poslijepodne pljuskova može biti i u kopnenim krajevima.
Srijeda posvuda donosi više sunčanih razdoblja, tek lokalno, izglednije u unutrašnjosti, može pasti još malo kiše ili kakav pljusak.
Četvrtak donosi uglavnom suhe i pretežno sunčane prilike pa će i temperature biti više. Jutro hladno u kopnenim krajevima.
Stabilno vrijeme nastavit će se do kraja tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas