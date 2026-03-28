POLAGANA DEMOGRAFSKA OBNOVA
Načelnik općine koja mladim obiteljima daje kuće i parcele za jedan euro: "Uspjeli smo popuniti dječji vrtić"
Općina Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji živopisni je kraj smješten na ušću Mure uz Dravu i na granici Podravine i Međimurja.
Već u 15. stoljeću Legrad je imao status trgovišta. Bio je to posjed Zrinskih i sjedište Međimurske kapetanije s utvrdom za obranu od osmanilija. Naselje je to s višestoljetnom tradicijom trgovine i obrta koje je u 17. stoljeću imalo status grada, a potkraj 18 stoljeća s više od tri tisuće žitelja bilo je jedno od najvećih na području današnje sjeverozapadne Hrvatske.
Danas čitava općina ima manje stanovnika nego što ih je ondje živjelo prije 250 godina. Od popisa do popisa stanovništva u Legradu je sve manje ljudi, a na popisu 2021. godine bilo ih je manje od dvije tisuće. Nakon Drugog svjetskog rata tamo je živjelo triput više stanovnika nego danas, skoro šest tisuća. U samom Legradu broj stanovnika je od 1948. do danas pao s ondašnjih 2.600 na sadašnjih 860, što je skoro 70 posto manje.
Kuće i parcele po simboličnoj cijeni
Načelnik Legrada u četvrtom uzastopnom mandatu, SDP-ov Ivan Sabolić, odlučio je prije osam godina popraviti demografsku sliku općine. Od 2018. godine općina nastoji i uspijeva privući mlade obitelji, ljude mlađe od 45 godina, dajući im kuće ili zemljišta za gradnju kuća po simboličnoj cijeni. Prije uvođenja eura bilo je to za jednu kunu, a onda od 2023. za 13 centi. Odskora će biti jedan euro.
"Ljudi su bili pomalo zbunjeni i stalno nas pitali zašto 13 centi, što je bila vrijednost nekadašnje jedne kune, pa smo radi boljeg razumijevanja sada zaokružili na jedan euro", govori nam Sabolić gotovo se ispričavajući što će taj iznos biti veći nego dosad.
No gdje se još može dobiti kuća ili građevinska parcela za jedan jedni euro?
Od 2018. u općinu doselilo 65 obitelji
Općina se zahvaljujući tom programu polako demografski oporavlja. Od 2018. do danas u sam Legrad ili neko od šest ostalih općinskih naselja doselilo je šezdesetak obitelji.
"Imamo četiri mjere. Prve dvije su bile za kuće i gradilišta kojih smo ukupno imali jedanaest. A s preostalim dvjema mjerama sufinanciranja kupoprodajne cijene odnosno sufinanciranja nabavke građevnog materijala i radova za gradnju kuće, dosad je 65 obitelji dobilo poticaje", ističe načelnik Sabolić.
Ove godine općina će ponešto promijeniti program poticaja, ali ne što se tiče samih uvjeta i načina sufinanciranja.
"Neke mjere ćemo spojiti. Gradilišta i kuće bit će u istoj mjeri i ići u istom natječaju", pojašnjava Sabolić.
"Napokon smo popunili dječji vrtić"
Većinom je riječ o kućama i parcelama koje su dospjele u vlasništvo općine nakon što su njihovi vlasnici umrli, a nisu imali nasljednike, dok je manji dio takvih nekretnina općina otkupila.
Zbog tih je mjera broj rođenih u općini lani porastao no Legrad je i dalje općina pretežito starih ljudi.
"Zahvaljujući tim mjerama i doseljavanjem mladih obitelji napokon smo uspjeli popuniti dječji vrtić, ali i dalje nas muči mortalitet koji je još uvijek viši od nataliteta. U sljedećih deset godina vjerojatno će ostati tako, ali polako smanjujemo razliku. Pozitivno je što u zadnje četiri godine imamo pozitivan omjer doseljavanja u odnosu na iseljavanje", objašnjava načelnik.
Obitelji iz Ukrajine, Meksika, Čilea...
Za ovaj legradski projekt brzo se pročulo i interes za kuće i građevinske parcele koje općina prodaje za simboličan iznos velik je.
"Najviše su zainteresirani ljudi iz okolice - Koprivnice, Ludbrega i donjeg dijela Međimurja. No javljaju nam se i ljudi iz Zagreba. Imamo jednu obitelj iz Ukrajine, a odnedavno i dvije obitelji iz Meksika i Čilea koje čine potomci Hrvata. Oni su već ranije doselili u Hrvatsku, a nedavno su kod nas uzeli gradilišta i trebali bi uskoro početi graditi kuće."
Načelnik Sabolić nada se da će općina moći ponuditi više gradilišta jer je boljih praznih kuća ponestalo.
"Većinom imamo stare trošne kuće koje treba srušiti i na njihovu mjestu graditi nove. Uveli smo i natječaj na kojemu nudimo gradilišta za gradnju kuća za turistički smještaj, također za jedan euro. Želimo omogućiti ljudima da ovdje izgrade smještajne kapacitete za turiste. Ne želimo ih ograničavati, nego im omogućiti da u sklopu toga izgrade i vlastite kuče i u njima žive", kaže.
"U općini nema nezaposlenih"
Osim što zainteresiranima prodaje kuće i građevinske parcele za euro, kada ih ima na raspolaganju, općina Legrad sufinancira 90 posto troška dobivanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće te daje 4.000 eura za građevinski materijal i radove.
A gdje rade mlade obitelji kad dosele u Legrad - pitali smo načelnika Sabolića.
"U Legradu baš i nema puno mogućnosti zapošljavanja. Ti ljudi većinom rade u Koprivnici, Prelogu ili Ludbregu (svi ti gradovi su na dvadesetak kilometara udaljenosti, nap.a.) tako da kod nas u općini praktički nema nezaposlenih", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare