Hladna jutra, topli dani: Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana?

U nastavku dana suho i pretežno sunčano, a uglavnom na zapadnoj obali Istre i na otvorenom moru sjevernog Jadrana može biti dugotrajne magle ili niskih oblaka. Vjetar slab, na istoku i jugu zemlje ponegdje i umjeren jugoistočni. Najviša temperatura će poslijepodne u većini mjesta biti između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. S dolaskom večeri će opet brzo zahladiti.