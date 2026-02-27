Hladna jutra, topli dani: Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana?

Svanulo je još jedno pretežno vedro i prohladno jutro. Na dijelu sjevernog Jadrana, osobito na zapadnoj istarskoj obali, i na širem zadarskom području mjestimice ima magle i niskih oblaka. Na kopnu je temperatura jutros blizu nule, ponegdje i malo ispod, a duž obale se drži između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.
U nastavku dana suho i pretežno sunčano, a uglavnom na zapadnoj obali Istre i na otvorenom moru sjevernog Jadrana može biti dugotrajne magle ili niskih oblaka. Vjetar slab, na istoku i jugu zemlje ponegdje i umjeren jugoistočni. Najviša temperatura će poslijepodne u većini mjesta biti između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. S dolaskom večeri će opet brzo zahladiti.
Oba dana vikenda nastavljaju mirno i suho. U subotu će prevladavati sunce, a tijekom nedjelje očekujemo nešto više oblaka, osobito navečer kad u najzapadnijem područjima ponegdje može pasti koja kap kiše. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka bez veće promjene. Hladne noći i jutra, a ugodno topli dani.
Prvih nekoliko dana u novom tjednu će se izmjenjivati oblaci i sunčana razdoblja, rijetko gdje uz vrlo malo kiše. Ostaje podjednako toplo, čak će i noćna temperatura na kopnu biti malo viša.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
