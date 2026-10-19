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Još dva dana babljeg ljeta, a onda preokret: Evo što nas čeka od srijede
Nakon lijepog vikenda s puno sunca i topline, i ponedjeljak nam je svanuo vedro i prohladno, u unutrašnjosti ponegdje ima i magle.
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Pred nama je još jedan miran dan uz puno sunca i dnevne topline. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Zahvaljujući suncu i laganoj južini poslijepodne će temperatura biti uglavnom između 17 i 23 Celzijeva stupnja.
Pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i sutra u najvećem dijelu Hrvatske. Nešto više oblaka povremeno može biti na sjevernom Jadranu te osobito u Gorskom kotaru gdje u drugom dijelu dana može pasti koja kap kiše. Zapuhat će povremeno umjeren vjetar južnih smjerova, a duž obale će tijekom dana jačati jugo. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 1 do 6°C, na Jadranu između 11 i 14°C. Danju toplo uz popodnevne vrijednosti većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
Srijeda nam nosi više oblaka, a raste vjerojatnost i za kišu koja na Jadranu ponegdje može biti praćena i grmljavinom. Nastavlja se južina pa će još uvijek biti toplo, a na Jadranu jugo mjestimice može imati vrlo jake i olujne udare.
U četvrtak će vjetar okrenuti na sjeverne smjerove pa će malo zahladiti, na Jadranu uz razvedravanje, dok će na kopnu dan još uvijek biti pretežno oblačan.
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