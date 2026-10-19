Još dva dana babljeg ljeta, a onda preokret: Evo što nas čeka od srijede

Pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i sutra u najvećem dijelu Hrvatske. Nešto više oblaka povremeno može biti na sjevernom Jadranu te osobito u Gorskom kotaru gdje u drugom dijelu dana može pasti koja kap kiše. Zapuhat će povremeno umjeren vjetar južnih smjerova, a duž obale će tijekom dana jačati jugo. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 1 do 6°C, na Jadranu između 11 i 14°C. Danju toplo uz popodnevne vrijednosti većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.