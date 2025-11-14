Zelenski: Putin se priprema pokrenuti "veliki rat" u Europi u sljedećih pet godina

“S obzirom na situaciju na bojištu, ne vidimo da Rusija želi stati. Problem je što, kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da povećavaju svoju proizvodnju. Prema našim procjenama, oni žele nastaviti ovaj rat. Smatramo da će Rusima, ako snažno pritisnemo, trebati predah. Ali moramo priznati da oni žele veliki rat, pripremaju se da bi mogli započeti takav rat 2029. ili 2030. – u tom razdoblju – na europskom kontinentu.