"putin ne želi stati"
Zelenski: Putin se priprema pokrenuti "veliki rat" u Europi u sljedećih pet godina
Rusija se priprema za “veliki rat” u Europi već 2029. godine, upozorio je Volodimir Zelenski u hitnoj poruci saveznicima Ukrajine.
Objavljujući na X-u, ukrajinski predsjednik pozvao je međunarodnu zajednicu da pojača sankcije ruskom gospodarstvu i da ograniči opskrbu oružjem kako bi se “smanjile njihove sposobnosti”.
“S obzirom na situaciju na bojištu, ne vidimo da Rusija želi stati. Problem je što, kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da povećavaju svoju proizvodnju. Prema našim procjenama, oni žele nastaviti ovaj rat. Smatramo da će Rusima, ako snažno pritisnemo, trebati predah. Ali moramo priznati da oni žele veliki rat, pripremaju se da bi mogli započeti takav rat 2029. ili 2030. – u tom razdoblju – na europskom kontinentu.
Mislim da moramo razmišljati o tome kako ih sada zaustaviti u Ukrajini. Ali i učiniti sve kako bismo smanjili njihove sposobnosti. Ne davati im novac, koji još uvijek mogu dobivati iz energetskog sektora. I ne davati im oružje”, napisao je Zelenski, a prenosi Independent.
Europska unija trenutno razmatra kako može osigurati više novca za Ukrajinu.
"Ruski predsjednik Vladimir Putin misli da nas može nadživjeti u borbi za budućnost Ukrajine, gotovo četiri godine nakon ruske sveobuhvatne invazije na svog susjeda. A to je očita pogrešna procjena,” rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije.
U međuvremenu, Kremlj je u četvrtak poručio da će Ukrajina “prije ili kasnije” morati pregovarati s Rusijom te ustvrdio da će se pregovaračka pozicija Kijeva iz dana u dan pogoršavati.
Moskva, čije snage trenutačno pokušavaju preuzeti kontrolu nad gradom Pokrovskom na istoku Ukrajine, optužila je ukrajinske dužnosnike da odbijaju sudjelovati u mirovnim pregovorima. Kao odgovor, Kijev kaže da je moskovski zahtjev da Ukrajina preda okupirani teritorij kao dio mirovnog sporazuma neprihvatljiv i ravan predaji.
