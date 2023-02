Kakve temperature nas danas očekuju?

Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Polje visokog tlaka azorske anticiklone podržava stabilno vrijeme nad Europom.

Duboke ciklone nalaze se nad Atlantikom te nad Skandinavijom i istočnom Europom, a između njih se nalazi polje visokog tlaka anticiklone. U meteorologiji ovakav raspored tlaka kod kojeg anticiklona zadržava premještanje ciklonalnih vrtloga prema istoku nazivamo omega ili bloking situacija.

Nad našim krajevima sastaju se topla i hladna zračna masa te je vrijeme vrlo promjenljivo. Oslabljena topla fronta premješta se kroz anticiklonalno polje sjeverno od naših krajeva te je došlo do porasta temperatura zraka.

Jutros su u većem dijelu unutrašnjosti izmjerene temperature oko 4°C u planinskim krajevima od -3 do 0°C, na Jadranu, uz buru, temperature su bile od 6 do 10°C.

Vrijeme će danas biti promjenljivo oblačno. Poslijepodne se očekuje razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu djelomice sunčano uz buru, koja će u noći na ponedjeljak slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 5 do 10°C, na obali i otocima između 10 i 15°C.

U ponedjeljak djelomice sunčano uz mogućnost jutarnje magle u unutrašnjosti. Na Jadranu će bura skrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -1 do 4°C na Jadranu od 4 do 6°C a na otocima oko 8°C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 5 do 10°C a na Jadranu do 15°C.

U nastavku tjedna prognoziramo suho i sunčano vrijeme uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Mjestimice je magla moguća i na sjevernom Jadranu. Temperature zraka u porastu tako da će minimalne biti od 1 do 4, a maksimalne od 5 do 10°C. Na Jadranu bura u smirivanju i zapuhat će sjeverozapadnjak. Temperature zraka su u porastu tako da će minimalne temperature biti od 6 do 9°C. Najviše dnevne oko 13°C.

