Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan? Samo u jednom dijelu Hrvatske bez magle i oblaka

U unutrašnjosti će jutro donijeti manje oblaka, ali će u nizinama ponovno biti prisutni niski slojevi naoblake i magla, mjestimice i vrlo gusta - osobito u Lici i Posavini. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano uz slab do umjeren burin, dok će južnije puhati istočni vjetar, mjestimice pojačan. U Dalmaciji promjenjivo, s više oblaka na krajnjem jugu, gdje su izgledni povremeni pljuskovi te jugo.