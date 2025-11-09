Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan? Samo u jednom dijelu Hrvatske bez magle i oblaka

Na rubu smo anticiklone i područja povišenog tlaka zraka koje se proteže sa sjeveroistoka, no i dalje smo dovoljno blizu sredozemnim ciklonama i poremećajima, pa će nešto vlage i dalje stizati, ponajprije prema jugu zemlje.
U unutrašnjosti će jutro donijeti manje oblaka, ali će u nizinama ponovno biti prisutni niski slojevi naoblake i magla, mjestimice i vrlo gusta - osobito u Lici i Posavini. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano uz slab do umjeren burin, dok će južnije puhati istočni vjetar, mjestimice pojačan. U Dalmaciji promjenjivo, s više oblaka na krajnjem jugu, gdje su izgledni povremeni pljuskovi te jugo.
Tijekom dana, posebice u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, magla će se djelomično izdignuti u niske oblake, a potom bi se mogla i razići, uz više sunčanih razdoblja i pokoji sat vedrine. Ondje gdje se magla razbije, temperatura će porasti do oko 12 °C.
Bura podno Velebita
U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuju se češći sunčani periodi, uz tek ponegdje zaostalu nisku naoblaku. Bit će suho i mirno, a dnevna temperatura do 12 ili 13 °C.
Na sjeveru Dalmacije prevladavat će sunčano, dok će jug ostati pod oblacima uz povremenu kišu, a na otvorenom moru moguć je i koji neverin. Puhat će slab do umjeren istočnjak i bura, a temperatura zraka bit će između 17 i 19 °C.
Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje i vedro. Sunce će se nakratko pokazati i u gorju. Bura će oslabjeti i okrenuti na tramontanu, ali bi navečer ponovno mogla jačati, ponajviše podno Velebita. Uz slabiji vjetar bit će nešto ugodnije, s najvišom temperaturom oko 17 °C, a u gorju oko 10 °C, prenosi Net.hr.
U unutrašnjosti će vrijeme ostati stabilno i mirno, što znači čestu pojavu magle i niskih oblaka ujutro, koji bi se ponegdje mogli zadržati i veći dio dana, osobito do petka. Bit će uglavnom suho, uz mogućnost slabih oborina ili rosulje samo u prvom dijelu ponedjeljka na istoku zemlje. Temperatura bez većih promjena - u područjima s dugotrajnom maglom hladnije i uz slab dnevni raspon.
Na Jadranu će u ponedjeljak ujutro još biti oblačnije na jugu, uz kišu i pljuskove, no potom slijedi razvedravanje. Ostatak tjedna donosi stabilnije, sunčanije i svježije vrijeme. Na sjeveru se od srijede očekuju niski oblaci i magla, lokalno i slabija rosulja.
