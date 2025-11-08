Evo kakvo vrijeme nas čeka kroz cijeli vikend

Uz ciklonu će i danas u unutrašnjosti prevladavati oblačno i maglovito vrijeme, dok će na jugu zemlje biti povremene kiše i pljuskova. Samo će sjeverni Jadran ostati uglavnom sunčan.
U kontinentalnim krajevima od jutra pretežno oblačno, s čestom maglom i mjestimičnom rosuljom. Na jugu promjenjivo, uz povremene oborine, dok će prema sjevernom Jadranu prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu će puhati slab vjetar, a uz obalu slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno jaka. Na jugu će i dalje biti umjerenog juga. Temperatura na kopnu između dva i sedam, a na moru od osam do 13 stupnjeva.
Tijekom dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno oblačno, a ponegdje će se magla zadržavati veći dio dana, uz mogućnost slabe rosulje. Vjetar slab, a temperatura zraka između pet i deset stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, ponegdje uz malo kiše, uz slab vjetar. Temperatura od osam do dvanaest stupnjeva.
Sunčano na Jadranu
U Dalmaciji će vremenske prilike biti podijeljene - sjevernije pretežno sunčano uz buru, a prema jugu promjenjivo, uz kišu i lokalne pljuskove. Do večeri će jugo postupno jačati. Dnevna temperatura između 15 i 19 stupnjeva.
Na sjevernom Jadranu očekuje se najviše sunčanog vremena, uglavnom vedro, dok će u gorskim predjelima prevladavati oblačno. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, uz temperaturu u gorju između sedam i deset, a uz obalu od petnaest do osamnaest stupnjeva, prenosi Net.hr.
U danima koji slijede, u unutrašnjosti će vrijeme biti promjenjivo, s čestom maglom i niskim oblacima, ponegdje i dugotrajnima. Od nedjelje se očekuju i sunčanija razdoblja. Početkom novog tjedna slično - u ponedjeljak je mala mogućnost kiše, ponajprije u istočnim krajevima, a od utorka će danju biti barem djelomice sunčano, dok će ujutro, ponegdje i veći dio prijepodneva, magla biti česta. Temperatura se neće znatno mijenjati - jutra ostaju hladna, a danju svježe.
Na Jadranu će isprva biti promjenjivo, s povremenom kišom i pljuskovima, najviše u Dalmaciji, lokalno i obilnijima. Od utorka se očekuje pretežno sunčano vrijeme duž cijele obale. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno jaka, u Dalmaciji i jugo, koje će zatim slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar.
