Evo kakvo vrijeme nas čeka kroz cijeli vikend

U danima koji slijede, u unutrašnjosti će vrijeme biti promjenjivo, s čestom maglom i niskim oblacima, ponegdje i dugotrajnima. Od nedjelje se očekuju i sunčanija razdoblja. Početkom novog tjedna slično - u ponedjeljak je mala mogućnost kiše, ponajprije u istočnim krajevima, a od utorka će danju biti barem djelomice sunčano, dok će ujutro, ponegdje i veći dio prijepodneva, magla biti česta. Temperatura se neće znatno mijenjati - jutra ostaju hladna, a danju svježe.