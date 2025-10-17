Vikend će biti sunčan, ali ubrzo stižu kiša i zahlađenje

Vikend će biti pretežno sunčan uz promjenljivu naoblaku, s više oblaka na jugu Dalmacije. Puhat će slab sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu slaba bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 3 do 5 °C, a na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 16 do 22 °C.