VREMENSKA PROGNOZA
Vikend će biti sunčan, ali ubrzo stižu kiša i zahlađenje
Nad Sredozemnim morem razvija se plitka ciklona koja se premješta preko južne obale Italije, što uzrokuje povećanu naoblaku nad južnim Jadranom.
Nad srednjom i zapadnom Europom nalazi se polje visokog tlaka anticiklone koje i u našim krajevima podržava stabilno vrijeme s malom do umjerenom naoblakom te slabim sjeveroistočnim i sjevernim vjetrom.
Promjenu vremena donijet će duboka ciklona koja se zadržava nad Atlantikom, ispred obale Velike Britanije, i sporo premješta prema istoku. Njezin utjecaj na vrijeme kod nas očekujemo sredinom idućeg tjedna. Nestabilna i vlažna zračna masa u obliku frontalnog poremećaja proći će preko našeg područja u četvrtak i petak te donijeti promjenu vremena.
Na udare jaka bura
U nadolazećem tjednu očekuju se dva tipa vremena - vikend i početak tjedna bit će suhi, s promjenjivom naoblakom i duljim sunčanim razdobljima. Najviše dnevne temperature bit će oko 18 °C. Noćne temperature u meteorološkom zaklonu na dva metra visine oko 4 °C, a pri tlu (na 5 cm) oko 2 °C. Zbog vedrih noći i jakog hlađenja zračenjem, u unutrašnjosti je moguć slab mraz u ponedjeljak i utorak ujutro.
Od srijede navečer pa do kraja tjedna očekuje se naoblačenje uz kišu i manji porast temperature zraka. Najviše dnevne temperature bit će oko 20 °C, a noćne oko 6 °C. Zapuhat će umjeren do jak zapadnjak i jugozapadnjak.
Danas će prevladavati sunčano vrijeme, osim na jugu Dalmacije, gdje će biti povećane naoblake uz mogućnost mjestimične slabe kiše. Najviša dnevna temperatura bit će oko 16 °C u unutrašnjosti, a do 22 °C na Jadranu. U podvelebitskom primorju puhat će umjerena, na udare jaka bura, dok će na srednjem i južnom Jadranu puhati slabo jugo i levant.
Vikend će biti pretežno sunčan uz promjenljivu naoblaku, s više oblaka na jugu Dalmacije. Puhat će slab sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu slaba bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 3 do 5 °C, a na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 16 do 22 °C.
Temperatura mora iznosi od 21 do 22 °C.
